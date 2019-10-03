Турция перебрасывает танки и боеприпасы на границу с Сирией

Турция перебрасывает танки и боеприпасы на границу с Сирией, сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В район Акчакале приграничной провинции Шанлыурфа переброшены отряды военных.

Военный конвой, состоящий из танков и транспортных средств, перевозящих боеприпасы, отправились на пограничные заставы.

Отметим, что в начале мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что в ближайшее время ВС Турции начнут операции на севере Сирии в районе Манбиджа.

По словам главы государства, ВС Турции также приступят к операции на востоке реки Евфрат против боевиков сирийского крыла террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) — PYD/YPG.

«Турция полностью очистит свои южные границы от террористов», — сказал Эрдоган.

Напомним, что 12 декабря 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что ВС Турции приступят к новой военной операции на севере Сирии против PYD/YPG.

Глава государства заявил, что в рядах террористов в Сирии имеются американские солдаты.

«Несмотря на то, что США обещали Турции не поддерживать сирийское крыло РПК — PYD/YPG, Вашингтон не сдержал своего слова», — сказал глава государства.

| 2019-10-03T09:23:52+00:00 3 октября 2019, 11:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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