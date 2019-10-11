Турция ожидает от НАТО поддержки военной операции в Сирии

Турция рассчитывает на поддержку НАТО своей операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, который находится в Турции с визитом.

«Мы ведем борьбу с терроризмом и будем ее продолжать. Я проинформировал нашего гостя об операции. Обсудили и другие темы. Наше самое естественное ожидание, чтобы наши союзники по НАТО понимали причины нашей обеспокоенности и поддерживали наши действия», — заявил Чавушоглу. (РИА Новости)