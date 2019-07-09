Турция ожидает около 250 тысяч полицейских из России

Турция ожидает около 250 тысяч российских полицейских и их семей на курортах с августа этого года, после снятия запрета для сотрудников МВД России на поездки в страну, сообщает Daily News.

Как рассказал глава Средиземноморской туристической ассоциации (АКТОВ) Эркан Ягчи, пик посещаемости силовиками из России турецких курортов придется на вторую половину августа, так как сотрудники МВД сейчас только начинают планировать свой отпуск и пересматривать планы в связи с открытием нового направления.