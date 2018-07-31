Турция ответила на угрозы США ввести санкции против страны

Совет национальной безопасности (СНБ) Турции заявил в понедельник о неприемлемости использования языка угроз в адрес Турции со стороны США, сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на заявление по итогам заседания СНБ Турции.54 просмотров
«Язык угроз, используемый США в отношении Турции, является неуважением к двусторонним отношениям и абсолютно неприемлем», — говорится в заявлении Совета, которое цитирует агентство.
Кроме того, в заявлении СНБ отмечается, что решения и заявления США, увязывающие проекты в оборонной сфере, в рамках которых Турция выполняет все свои обязательства, с условиями, противоречащими международным соглашениям, нанесут непоправимый урон стратегическому партнерству и доверию между двумя странами.
Агентство сообщает, что в понедельник Совет национальной безопасности Турции провел первое заседание после перехода страны на президентскую форму правления под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Заседание состоялось в Президентском комплексе в Анкаре.
Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс заявили в прошлый четверг о возможности введения экономических санкций против Турции, если не будут предприняты немедленные меры по освобождению американского пастора. Позже глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не намерена терпеть угрозы США и американское вмешательство в политику страны.