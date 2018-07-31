Турция ответила на угрозы США ввести санкции против страны

Агентство сообщает, что в понедельник Совет национальной безопасности Турции провел первое заседание после перехода страны на президентскую форму правления под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Заседание состоялось в Президентском комплексе в Анкаре.

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс заявили в прошлый четверг о возможности введения экономических санкций против Турции, если не будут предприняты немедленные меры по освобождению американского пастора. Позже глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не намерена терпеть угрозы США и американское вмешательство в политику страны.