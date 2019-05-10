Турция отреагировала на информацию СМИ об отказе от покупки С-400

Глава департамента по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун опроверг опубликованную в газете Bild информацию об отказе Анкары от приобретения зенитно-ракетных комплексов России С-400. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого СМИ со ссылкой на турецкие дипломатические круги заявили, что в Турции намерены пересмотреть свое решение относительно покупки у России зенитных ракетных систем С-400 и, возможно, отказаться от их приобретения.

По словам Алтуна, источники предоставили неверную информацию.

«Информацию берите у меня: процесс по покупке С-400 завершен», — заявил Алтун.

| 2019-05-10T23:46:23+00:00 11 мая 2019, 00:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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