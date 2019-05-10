Турция отреагировала на информацию СМИ об отказе от покупки С-400

Глава департамента по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун опроверг опубликованную в газете Bild информацию об отказе Анкары от приобретения зенитно-ракетных комплексов России С-400. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого СМИ со ссылкой на турецкие дипломатические круги заявили, что в Турции намерены пересмотреть свое решение относительно покупки у России зенитных ракетных систем С-400 и, возможно, отказаться от их приобретения.

По словам Алтуна, источники предоставили неверную информацию.

«Информацию берите у меня: процесс по покупке С-400 завершен», — заявил Алтун.