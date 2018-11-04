Турция отозвала посла в Уганде из-за древнегреческой одежды

Турецкий посол в Уганде Седеф Явузальп была отозвана в Анкару, после того как появилась на приеме в честь национального праздника Турции – Дня республики в древнегреческой одежде, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Ранее фотографии Явузальп в хитоне появились в турецких СМИ и соцсетях. Сама посол объяснила выбор одежды тем, что 2018 год объявлен в Турции годом Трои. День республики отмечается в Турции 29 октября.

«Расследование было начато немедленно после того, как мы выявили в прессе и соцсетях фотографии нашего посла в Уганде на приеме 29 октября, и она была отозвана», — написал Чавушоглу в Twitter.

 

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| 2018-11-04T00:58:39+00:00 4 ноября 2018, 03:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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