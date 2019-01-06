Турция отклонила новое предложение США отказаться от закупки С-400

Турция отклонила новое предложение США отказаться от закупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в обмен на поставку американских ЗРК Patriot.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает газета Yeni Safak со ссылкой на источники.

По данным источников газеты, последнюю попытку убедить Турцию отказаться от закупки С-400 предприняла американская делегация, посетившая Анкару на этой неделе.

Однако турецкие власти отклонили предложение Вашингтона, так как оно не включало в себя ни скидку на запрашиваемые США 3,5 миллиарда долларов за поставку ЗРК Patriot, ни передачу технологий.

Отмечается, что российские ЗРК обойдутся Турции втрое дешевле.

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| 2019-01-06T09:35:07+00:00 6 января 2019, 14:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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