Турция осудила предвыборные обещания Нетаньяху

Турция решительно осуждает предвыборное обещание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «аннексировать при координации с США Иорданскую долину» в Палестине, сообщает Агентство Анадолу.

«Анкара не приемлет попытки изменения статус-кво на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении МИД Турции.

Турция призывает мировое сообщество отреагировать на незаконные действия Израиля, грубо игнорирующего основополагающие нормы международного права, подчеркивается в документе.

Ранее Нетаньяху назвал предложенную президентом США Дональдом Трампом «Сделку века» «невиданным шансом» для урегулирования палестино-израильского конфликта. Премьер пообещал в случае победы на внеочередных выборах в израильский Кнессет «в кратчайшие сроки аннексировать» Иорданскую долину в Палестине.

Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим находятся под оккупацией Израиля с 1967 года.

При этом в оккупированном Израилем Восточном Иерусалиме живут более 200 тысяч еврейских поселенцев, а на Западном берегу Иордана — около полумиллиона. В соответствии с международным правом, все еврейские поселения считаются незаконными.