Турция осудила предвыборные обещания Нетаньяху

Турция решительно осуждает предвыборное обещание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «аннексировать при координации с США Иорданскую долину» в Палестине, сообщает Агентство Анадолу.

«Анкара не приемлет попытки изменения статус-кво на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении МИД Турции.

Турция призывает мировое сообщество отреагировать на незаконные действия Израиля, грубо игнорирующего основополагающие нормы международного права, подчеркивается в документе.

Ранее Нетаньяху назвал предложенную президентом США Дональдом Трампом «Сделку века» «невиданным шансом» для урегулирования палестино-израильского конфликта. Премьер пообещал в случае победы на внеочередных выборах в израильский Кнессет «в кратчайшие сроки аннексировать» Иорданскую долину в Палестине.

Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим находятся под оккупацией Израиля с 1967 года.

При этом в оккупированном Израилем Восточном Иерусалиме живут более 200 тысяч еврейских поселенцев, а на Западном берегу Иордана — около полумиллиона. В соответствии с международным правом, все еврейские поселения считаются незаконными.

| 2019-09-11T21:06:41+00:00 11 сентября 2019, 23:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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