Турция осудила намерение США признать Голаны частью Израиля

Турция осудила намерение США признать Голанские высоты частью Израиля. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чаваушоглу.

Чавушоглу отметил, что территориальная целостность является основополагающим принципом международного права.

«Попытки США узаконить действия Израиля против международного права приведут лишь к еще большему насилию в регионе», — сказал глава МИД Турции.

Он также добавил, что Турция поддерживает территориальную целостность Сирии.

Ранее, Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Глава государства написал в твиттере, что Голанские высоты представляют чрезвычайную стратегическую важность, а также важность в области безопасности для израильского государства и региональной безопасности.