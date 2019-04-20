Турция осудила Макрона

МИД Турции осудил встречу президента Франции Эммануэля Макрона с делегацией так называемых Сирийских демократических сил, контролируемых сирийским ответвлением террористической организации РКК — PYD/YPG, сообщает Агентство Анадолу.

«Осуждаем встречу президента Франции Эммануэля Макрона с делегацией так называемых Сирийских демократических сил, контролируемых сирийским ответвлением террористической организации РКК — PYD/YPG. Данная инициатива, преследующая цель придать искусственную легитимность ответвлению террористической организации, является крайне ошибочным шагом», — говорится в заявлении представителя турецкого внешнеполитического ведомства Хами Аксоя.

Дипломат призвал избегать действий, направленных против территориальной целостности и единства Сирии.

Аксой подчеркнул, что Турция «без колебаний примет любые меры, которые она сочтет необходимыми для обеспечения своей национальной безопасности».