Турция осудила Макрона

МИД Турции осудил встречу президента Франции Эммануэля Макрона с делегацией так называемых Сирийских демократических сил, контролируемых сирийским ответвлением террористической организации РКК — PYD/YPG, сообщает Агентство Анадолу.

«Осуждаем встречу президента Франции Эммануэля Макрона с делегацией так называемых Сирийских демократических сил, контролируемых сирийским ответвлением террористической организации РКК — PYD/YPG. Данная инициатива, преследующая цель придать искусственную легитимность ответвлению террористической организации, является крайне ошибочным шагом», — говорится в заявлении представителя турецкого внешнеполитического ведомства Хами Аксоя.

Дипломат призвал избегать действий, направленных против территориальной целостности и единства Сирии.

Аксой подчеркнул, что Турция «без колебаний примет любые меры, которые она сочтет необходимыми для обеспечения своей национальной безопасности».

| 2019-04-20T01:03:56+00:00 20 апреля 2019, 09:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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