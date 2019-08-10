Турция осудила блокировку США госактивов Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA. Кроме того, указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимся под санкциями, включая власти Венесуэлы.

«Мы не одобряем указ президента США о блокировке активов правительства Венесуэлы, предусматривающий всеобъемлющие санкции в ее отношении. Мы обеспокоены тем, что этот указ усугубит экономические трудности, с которыми сталкивается венесуэльский народ, и негативно скажется на инициативах, направленных на поиск политического решения в Венесуэле», — говорится в заявлении Аксоя.(РИА Новости)