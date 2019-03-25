Турция опровергла заявление греческого премьера

Источники в силах безопасности Турции опровергли заявление премьер-министра Греции Алексиса Ципраса о том, что турецкие военные самолеты преследовали его вертолет, сообщает агентство Анадолу.

Ранее премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что его вертолет преследовали несколько истребителей ВВС Турции во время полета на остров Эшек (Агатонисси) недалеко от турецкого района Дидим в Эгейском море.

Источники в силах безопасности Турции в Анкаре заявили, что вертолет греческого премьера никто не преследовал, и турецкие истребители выполняли плановое задание.