Турция опровергла заявление греческого премьера

Источники в силах безопасности Турции опровергли заявление премьер-министра Греции Алексиса Ципраса о том, что турецкие военные самолеты преследовали его вертолет, сообщает агентство Анадолу.

Ранее премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что его вертолет преследовали несколько истребителей ВВС Турции во время полета на остров Эшек (Агатонисси) недалеко от турецкого района Дидим в Эгейском море.

Источники в силах безопасности Турции в Анкаре заявили, что вертолет греческого премьера никто не преследовал, и турецкие истребители выполняли плановое задание.

| 2019-03-25T19:46:44+00:00 25 марта 2019, 22:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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