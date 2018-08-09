Турция объявит о новой модели экономического развития

Официальная Анкара объявит о новой экономической модели развития Турции, передает агентство «Анадолу».

Об основных параметрах новой модели 10 августа проинформирует общественность министр казначества и финансов Турции Берат Албайрак, сообщили в Минфине страны.

В ведомстве подчеркнули, что устойчивая структура капитала и показатели баланса банковской системы позволяют Турции эффективно регулировать колебания на финансовых рынках.

«В оставшиеся месяцы 2018 будут предприняты меры по повышению первичного профицита бюджета до отметки в 5 млрд. лир. Этой цели планируем добиться путем мер экономии и шагов по увеличению доходов», — отметили в Минфине Турции.

В сообщении далее говорится, что экономический рост Турции в 2019 году прогнозируется на уровне 3-4 процентов, а дефицит текущего счета составит около 4 процентов. При этом, дефицит государственного бюджета Турции не превысит 1,5 процента.

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| 2018-08-09T16:53:51+00:00 9 августа 2018, 19:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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