Турция объявила о приостановке операции в Сирии

«Если террористы будут где-то проявляться, наши военные вступят с ними в бой. Осталось оружие, схроны, мины-ловушки — все это надо зачистить. Еще есть много работы. Поэтому мы остаемся на поле», — сказал министр иностранных дел в интервью агентству Anadolu.(РИА Новости)