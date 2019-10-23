Турция объявила о приостановке операции в Сирии

Турецкая операция «Источник мира» в Сирии приостановлена, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. Накануне Москва и Анкара приняли меморандум о взаимопонимании.
При этом Чавушоглу подчеркнул, что операция не окончена и армия готова дать отпор курдам «в случае необходимости».

«Если террористы будут где-то проявляться, наши военные вступят с ними в бой. Осталось оружие, схроны, мины-ловушки — все это надо зачистить. Еще есть много работы. Поэтому мы остаемся на поле», — сказал министр иностранных дел в интервью агентству Anadolu.(РИА Новости)

| 2019-10-23T13:28:00+00:00 23 октября 2019, 13:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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