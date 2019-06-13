Турция обвинила США в разглашении содержания письма

Турция считает неприемлемым разглашение с американской стороны содержания письма и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана министру обороны Турции Хулуси Акару в связи с закупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил советник и пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, сообщает РИА Новости.

Ранее в Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400, а первая партия должна поступить в июле. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.

Как ранее сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на письмо от 6 июня, Шанахан сообщил Акару, что обучающиеся в США полетам на F-35 турецкие пилоты должны покинуть страну до 31 июля, новых пилотов для обучения принимать не будут.

| 2019-06-13T20:39:32+00:00 13 июня 2019, 22:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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