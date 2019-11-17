Турция обвинила курдские формирования в освобождении более 800 боевиков ИГ в Сирии

Турция обвинила в воскресенье курдские формирования «Силы народной самообороны» (СНС) в освобождении более 800 боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ) в Сирии.

«Турция является единственным партнером НАТО и международной коалиции по борьбе с ИГ, которая вместе с ними воевала и нейтрализовала более 4000 членов ИГ в Ираке и Сирии. Рабочая партия Курдистана и «Силы народной самообороны» в свою очередь только лишь в Телль-Абъяде освободили более 800 заключенных из числа ИГ», — говорится в распространенном заявлении Министерства национальной обороны Турции.

С момента начала операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии (9 октября) Анкара обвиняет курдские формирования в освобождении находящихся в местных тюрьмах боевиков ИГ. СНС же обвиняют Турцию в том, что экстремистам удается сбежать из заключения в результате попадания в тюрьмы снарядов.

Газета The New York Times в середине октября сообщала, что несколько сотен радикалов, воспользовавшись паникой и сумятицей в связи с турецкой операцией, совершили побег из центра временного содержания в Сирии. Около 700 членов семей боевиков ИГ также бежали из лагеря для временно перемещенных лиц на севере страны. В публикации перечислены тюрьмы и центры временного содержания в городах Айн-Иса, Кобани, Хасеке и Камышлы. Как уточняют источники газеты, там содержались около 11 тыс. человек, включая порядка 9 тыс. сирийцев и иракцев, а также приблизительно две тысячи заключенных родом из около 50 стран, власти которых отказались их репатриировать.(ТАСС)