Турция обсудила с КНДР вопрос передачи останков турецких солдат

Турция обсудила с официальными лицами КНДР вопрос передачи Анкаре останков турецких солдат, погибших в ходе Корейской войны. Об этом сообщил агентству «Анадолу» посол Турции в Сеуле Эрсин Эрчин.

Посол напомнил, что после Второй мировой войны Корейский полуостров был поделен на две части, и с 1953 года Южная Корея и КНДР находятся в состоянии войны.

По словам дипломата, подписанная в ходе встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына Сингапурская декларация предусматривает передачу останков солдат, погибших в ходе Корейской войны.

После подписания декларации Турция приступила к оценке числа погибших на территории Северной Кореи турецких солдат в 1950-1953 годах.

По данным Генштаба ВС Турции, в регионе пропали без вести 166 турецких солдат, сказал посол.

«Это непростая работа, так как прошло уже 65 лет. Пентагон заявил, что в регионе числятся пропавшими без вести 3500 американских солдат. Четвертый пункт Сингапурской декларации предусматривает доставку останков погибших солдат на родину. Есть сведения, что среди переданных США останков есть и останки военнослужащих других стран. Но достоверность этой информации необходимо проверить. Для этого в первую очередь США должны идентифицировать личности солдат по их останкам в одном из центров Пентагона на Гавайях. Это достаточно долгий процесс. В ходе моего визита в Северную Корею в июне текущего года я обсудил с представителями этой страны вопрос передачи останков турецких солдат. Этот вопрос также находится на контроле представительства ООН в Южной Корее и посольства США в Сеуле», — сказал Эрчин.

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