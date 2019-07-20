Турция обсудила с Америкой F-35 и С-400

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, сообщает Reuters со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве 20 июля

Агентство пишет, что Чавушоглу и Помпео обсудили программу поставок американских истребителей F-35 и российских зенитно-ракетных систем С-400 в Турцию.

Источники в МИД Турции уточнили агентству Anadolu, что Анкара и Вашингтон также обсудили ситуацию вокруг сирийских Манбиджа и Идлиба, в том числе возможность создания зоны безопасности.