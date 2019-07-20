Турция обсудила с Америкой F-35 и С-400

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, сообщает Reuters со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве 20 июля

Агентство пишет, что Чавушоглу и Помпео обсудили программу поставок американских истребителей F-35 и российских зенитно-ракетных систем С-400 в Турцию.

Источники в МИД Турции уточнили агентству Anadolu, что Анкара и Вашингтон также обсудили ситуацию вокруг сирийских Манбиджа и Идлиба, в том числе возможность создания зоны безопасности.

| 2019-07-20T18:33:21+00:00 20 июля 2019, 19:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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