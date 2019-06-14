Турция обещает ответить США

Турция предпримет «встречные шаги», если США введут санкции в ее отношении из-за покупки российских систем С-400, заявил в пятницу министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, сообщает Голос Америки.

«Если Соединенные Штаты примут какие-либо негативные меры в отношении нас, мы также предпримем встречные шаги», – сказал Чавушоглу в интервью телеканалу Turkish TV

Анкара и Вашингтон уже на протяжении нескольких месяцев ведут публичные споры из-за закупки ракетных систем С-400, которые, как ожидается, будут доставлены в Турцию уже в следующем месяце.

Вашингтон заявил, что это повлечет за собой санкции, и направил Анкаре письмо с предупреждением, что ее исключат из программы эксплуатации истребителей F-35.

| 2019-06-14T15:35:32+00:00 14 июня 2019, 18:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss