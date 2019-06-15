Турция не согласна с решением стран Южной Европы по Кипру

Турция отвергает противоправные положения декларации VI саммита стран Южной Европы-участниц ЕС (MED 7) по ситуации в Эгейском море, Восточном Средиземноморье и на Кипре, говорится в сообщении МИД Турции.

Указанные положения являются предвзятыми, оторванными от реальности и противоречащими международному праву, говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что положения декларации не имеют для Турции никакой юридической силы.

Декларация является показателем того, что Греция и греческая часть Кипра пользуются своим членством в ЕС, используя некоторые страны Евросоюза в качестве инструмента для достижения своих целей, подчеркивается в сообщении.

«Эта ситуация является еще одним наглядным подтверждением того, что страны ЕС не могут быть объективными и надежными игроками в вопросе урегулирования кипрской проблемы. Странам, согласившимся с положением декларации относительно ситуации на Кипре, следует помнить, что на острове проживают не только греки-киприоты, но и турки-киприоты, осознать, что кипрская проблема может быть решена только в том случае, если будет достигнуто политическое равенство турок-киприотов и греков-киприотов и согласованы вопросы безопасности. Этим странам пора понять, что кипрский вопрос не урегулирован на протяжении 56 лет из-за нежелания греческой общины острова делиться властью и богатствами. Кроме того, им следует принять тот факт, что и турки-киприоты обладают равными правами на природные богатства острова», — подчеркивается в документе.

Поддержка в декларации максималистских притязаний греческой части Кипра на морские границы сама по себе является нарушением международного права, говорится в сообщении.

«Турция не раз подчеркивала, что ни ЕС, ни какая-либо страна-участница Евросоюза не могут подтвердить и оправдать претензии какого-либо государства на разграничение зон морской юрисдикции», — говорится в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что Турция принимает и продолжит принимать все необходимые меры для защиты своих интересов и интересов турок-киприотов в вопросе использования месторождений углеводородов в Восточном Средиземноморье.

Саммит MED 7 прошел 14 июня в Мальте. В его работе приняли участие представители Франции, Италии, Испании, Мальты, Португалии, Греции и греческой общины Кипра.

, передает Агентство Анадолу.

Указанные положения являются предвзятыми, оторванными от реальности и противоречащими международному праву, говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что положения декларации не имеют для Турции никакой юридической силы.

Декларация является показателем того, что Греция и греческая часть Кипра пользуются своим членством в ЕС, используя некоторые страны Евросоюза в качестве инструмента для достижения своих целей, подчеркивается в сообщении.

«Эта ситуация является еще одним наглядным подтверждением того, что страны ЕС не могут быть объективными и надежными игроками в вопросе урегулирования кипрской проблемы. Странам, согласившимся с положением декларации относительно ситуации на Кипре, следует помнить, что на острове проживают не только греки-киприоты, но и турки-киприоты, осознать, что кипрская проблема может быть решена только в том случае, если будет достигнуто политическое равенство турок-киприотов и греков-киприотов и согласованы вопросы безопасности. Этим странам пора понять, что кипрский вопрос не урегулирован на протяжении 56 лет из-за нежелания греческой общины острова делиться властью и богатствами. Кроме того, им следует принять тот факт, что и турки-киприоты обладают равными правами на природные богатства острова», — подчеркивается в документе.

Поддержка в декларации максималистских притязаний греческой части Кипра на морские границы сама по себе является нарушением международного права, говорится в сообщении.

«Турция не раз подчеркивала, что ни ЕС, ни какая-либо страна-участница Евросоюза не могут подтвердить и оправдать претензии какого-либо государства на разграничение зон морской юрисдикции», — говорится в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что Турция принимает и продолжит принимать все необходимые меры для защиты своих интересов и интересов турок-киприотов в вопросе использования месторождений углеводородов в Восточном Средиземноморье.

Саммит MED 7 прошел 14 июня в Мальте. В его работе приняли участие представители Франции, Италии, Испании, Мальты, Португалии, Греции и греческой общины Кипра.