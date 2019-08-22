Турция не собирается покидать наблюдательный пункт в Идлибе

Турция не намерена покидать свой наблюдательный пункт за зоной деэскалации в сирийском селе Мурек, оказавшемся в окружении сирийской армии, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

Правительственная армия САР заняла город Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб, сейчас в городе проводится зачистка и разминирование, сообщил ранее в четверг РИА Новости сирийский полевой источник.

«Девятый наблюдательный пункт Турции в селении Мурек останется на своем месте, несмотря на установление контроля сирийской армии над городом Хан-Шейхун», — заявил Аксой.

Дипломат не стал отвечать на вопрос о том, как наблюдательный пункт продолжит существование, когда сирийская армия возьмет Мурек под контроль.

В то же время, как сообщило Агентство Анадолу, самолеты ВВС Сирии открыли пулеметный огонь по местности, прилежащей турецкому наблюдательному пункту номер 8 в районе города Хан-Шейхун в сирийском Идлибе.

В результате инцидента никто не пострадал, ущерб наблюдательному пункту не был нанесен.