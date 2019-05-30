Турция не собирается отказываться от курса на вступление в ЕС

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о приверженности страны курсу на вступление в ЕС, несмотря на преграды.

Еврокомиссия обнародовала в среду ежегодный доклад по вопросам расширения и состояния переговоров со странами-кандидатами. В нем отмечается, что Турция, которая формально еще остается кандидатом на вступление в ЕС, продолжает отдаляться от Европы, «серьезно отступив» от базовых принципов, поэтому переговоры фактически находятся в тупике. Как заявил замглавы МИД Турции Фарук Каймакджи, Анкара считает безосновательной и неприемлемой критику в свой адрес со стороны Еврокомиссии.

«Есть стандарты юриспруденции в ЕС. Мы развиваем нашу судебную систему на высшем уровне. Мы сохраняем нашу приверженность вступлению в ЕС, несмотря на то, что встречаем на своем пути преграды», — заявил Эрдоган, выступая в Анкаре на совещании, посвященном судебной реформе.

По его словам, многие положения турецкой судебной системы будут пересмотрены.