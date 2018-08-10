Турция не проиграет экономическую войну

Экономические нападки США нанесли непоправимый удар по взаимоотношениям с Турцией. Об этом в пятницу, 10 августа, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает Bloomberg.

«Экономические нападки в адрес Турции … нанесли удар по взаимоотношениям между странами и достигли той точки, в которой почти невозможно их восстановление», — сказал он.

При этом он отметил, что «Турция не проиграет экономическую войну».

В то же время, Эрдоган заявил, что российско-турецкие отношения на сегодняшний день находятся на рекордно высоком уровне.

«Турция намерена приобрести российские системы С-400 класса «земля-воздух» у России, которые в НАТО называют несовместимыми в рамках альянса. Турция стала первой страной, которую посетил после переизбрания в марте 2018 года Владимир Путин. Сотрудничество между Россией и Турцией — в ядерной энергетике, по газопроводам, в сфере вооружений и туризма — на рекордной высоте», — сказал турецкий президент.

Ранее стало известно, что США вдвое повысили пошлины на турецкие сталь и алюминий.

Пошлины на сталь и алюминий, объявленные сегодня администрацией США, противоречат правилам ВТО. Об этом говорится в заявлении Министерства торговли Турции.

«Турция осуществляет свою торговую политику согласно правилам ВТО и призывает к тому же остальные страны-члены организации», — сказано в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что Турция продолжит защищать на международных платформах права отечественных экспортеров стали и алюминия от противоправных действий.

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