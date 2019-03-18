Турция не позволит превратить Стамбул в Константинополь, заявил Эрдоган

Турецкий народ не позволит превратить Стамбул в Константинополь, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя теракт в Новой Зеландии.

В пятницу в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров) произошла стрельба, в результате которой, по последним данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Одному человеку, 28-летнему Брентону Тарранту, предъявлены обвинения в убийстве, в субботу суд продлил его содержание под стражей до 5 апреля.

«Теракт в Новой Зеландии — это сигнал определенных кругов, адресованный Турции. Враги мусульман показали, что продолжают нас ненавидеть. Мы готовы дать им отпор и громко говорим об этом в Чанаккале… Турецкий народ будет всегда жить на этих землях, он не позволит превратить Стамбул в Константинополь», — сказал Эрдоган, выступая на церемонии в Чанаккале по случаю104-й годовщине победы турецких войск в Дарданелльской операции. Трансляцию вел телеканал NTV.