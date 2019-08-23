Турция не покинет свой наблюдательный пост в городе Морик

У Турции нет намерений выводить своих военнослужащих с наблюдательного поста в сирийском городе Морик на севере провинции Хама. Об этом, как сообщил телеканал Al Jadeed, заявил прибывший в пятницу в Бейрут с визитом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Наши наблюдательные посты в Сирии останутся, мы не бросим наших солдат», — сказал он, выступая на совместной пресс-конференции с ливанским коллегой Джебраном Басилем.

Бойцы сирийской армии и отряды ополченцев установили в пятницу контроль над городом Морик на севере провинции Хама, где находится наблюдательный пост турецких войск. По сведениям телеканала Al Hadath, район расположения турецкого наблюдательного поста сейчас блокирован сирийской армией. (ТАСС)

| 2019-08-23T17:05:59+00:00 23 августа 2019, 19:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss