Турция не подтвердила информацию об ультиматуме Вашингтона

В Анкаре опровергли информацию о том, что Вашингтон потребовал от Турции к концу первой недели июня аннулировать сделку с Россией по закупке ЗРК С-400, сообщает Агентство Анадолу.

«На официальном уровне ничего подобного не было. В марте США обновили свое предыдущее предложение по поставкам зенитных ракетных комплексов Patriot. На самом деле, мы считаем, что речь шла об этом предложении», — сказал журналистам заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран.

По его словам, позиция Турции по С-400 не изменилась, контракт на поставку российских ЗРК является завершенной сделкой, и турецкие военные уже отправились в Россию на обучение.