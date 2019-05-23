Турция не подтвердила информацию об ультиматуме Вашингтона

В Анкаре опровергли информацию о том, что Вашингтон потребовал от Турции к концу первой недели июня аннулировать сделку с Россией по закупке ЗРК С-400, сообщает Агентство Анадолу.

«На официальном уровне ничего подобного не было. В марте США обновили свое предыдущее предложение по поставкам зенитных ракетных комплексов Patriot. На самом деле, мы считаем, что речь шла об этом предложении», — сказал журналистам заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран.

По его словам, позиция Турции по С-400 не изменилась, контракт на поставку российских ЗРК является завершенной сделкой, и турецкие военные уже отправились в Россию на обучение.

| 2019-05-23T16:56:55+00:00 23 мая 2019, 20:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss