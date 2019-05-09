Турция не откажется от вступлению в ЕС

Турция продолжит усилия по вступлению в ЕС наперекор силам, пытающимся выдворить Анкару за пределы европейской семьи, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Группы по реализации реформ в Анкаре, сообщает Агентство Анадолу.

По словам главы государства, без полноправного участия Турции, Европейский союз обречен на провал усилий по обеспечению заявленных ценностей.

Президент отметил, что принятие Турции в состав Евросоюза возможно лишь с учетом фактора взаимной выгоды. «Никто не сможет заставить Анкару принять условия членства, наносящие ущерб ее интересам», — предупредил турецкий лидер.

«В 20-ю годовщину со дня принятия исторического решения в Хельсинки по включению Турции в число стран-кандидатов в члены ЕС, мы готовы возродить «дух» Хельсинского процесса», — сказал Эрдоган.

Глава государства отметил, что Турция выполнила 66 из 72 критериев, выдвинутых Евросоюзом в качестве условия для введения безвизового режима. «В кратчайшее время будут предприняты шаги по выполнению оставшихся шести критериев. Таким образом Анкара продемонстрирует значимость данного вопроса для Турции», — сказал президент.

Эрдоган сказал также, что обновление соглашения о Таможенном союзе Турция-ЕС отвечает интересам не только Анкары, но и самого Евросоюза. Об этом свидетельствуют аналитические исследования.

Президент заявил далее, что приоритетом Анкары остается защита прав и свобод граждан. «Мы готовы и далее продолжать усилия в данном направлении, вне зависимости от того, как именно будет называться данный процесс», — подчеркнул турецкий лидер.