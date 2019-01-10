Турция не откажется от С-400

Турция готова рассмотреть предложение США по зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) Patriot, но считает неприемлемым, если оно будет обусловлено отказом от покупки российских ЗРК С-400, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

Ранее агентство Anadolu сообщило, что делегация США представила в Турции предложение по продаже ЗРК Patriot. Оно включает четыре радиолокационные станции AN/MPQ-65, 10 антенно-мачтовых устройств, 20 пусковых установок M903, испытательное и другое оборудование.

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