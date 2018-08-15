Турция не оставит без ответа нападки в свой адрес

Анкара против экономических войн, но она не оставит без ответа нападки в свой адрес, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, сообщает агентство «Анадолу».

«Анкара выступает за скорейшее урегулирование проблем в межгосударственных отношениях. Для этого США должны в первую очередь проявить уважение к судебной системе Турции», — отметил пресс-секретарь турецкого лидера.

«Они [США] готовы разорвать отношения с Турцией из-за пастора. Вашингтон находится в шаге от потери поддержки Турции. Ни при Обаме, ни при Трампе не было предпринято четких шагов по поддержке Турции в вопросе ликвидации двух основных угроз нацбезопасности — террористического течения «Параллельное государство» и РКК», — отметил он.

Пресс-секретарь президента выразил сожаление в связи с заявлением Белого дома по делу американского пастора Эндрю Брансона, арестованного в Турции за шпионаж и пособничество террористам. «Турция глубоко разочарована в связи с ситуацией в рамках защиты своих национальных интересов», — сказал он.

Калын сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет сегодня телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, а завтра – с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Относительно заявлений о выводе Турции за рамки проекта самолетов пятого поколения F-35, пресс-секретарь президента Турции сказал: «Турция – это не просто государство, закупающее истребители F-35. Анкара является партнером этого проекта. Турция на сегодняшний день выполнила все взятые на себя обязательства по данному проекту и перечислила в его рамках часть средств».

По его словам, экономическая ситуация в Турции с 14 августа стабилизируется. Правительство ожидает дальнейшего улучшения показателей. «Благодаря мерам, принятым соответствующими структурами, стабилизация экономической ситуации в Турции будет ускорена», — сказал пресс-секретарь турецкого лидера.

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