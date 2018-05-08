Турция не ограничит торговлю с Ираном

Турция будет вести торговлю с Ираном в прежнем объеме и не собирается ни перед кем отчитываться в связи с этим, заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, комментируя выход США из ядерной сделки с Ираном.

Президент США Дональд Трамп заявил ранее во вторник, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной сделке и вернут против него санкции.

«Мы по-прежнему будем осуществлять нашу торговлю с Ираном во всех возможных направлениях и ни перед кем за это не будем отчитываться», – сказал Зейбекчи в интервью телеканалу CNN Türk.

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| 2018-05-08T23:16:26+00:00 8 мая 2018, 23:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|0

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