Турция не ограничит торговлю с Ираном

Турция будет вести торговлю с Ираном в прежнем объеме и не собирается ни перед кем отчитываться в связи с этим, заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, комментируя выход США из ядерной сделки с Ираном.

Президент США Дональд Трамп заявил ранее во вторник, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной сделке и вернут против него санкции.

«Мы по-прежнему будем осуществлять нашу торговлю с Ираном во всех возможных направлениях и ни перед кем за это не будем отчитываться», – сказал Зейбекчи в интервью телеканалу CNN Türk.

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