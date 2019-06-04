Турция не изменит решения по закупке ЗРК С-400 – Эрдоган

Турция не изменит своего решения по закупке ЗРК С-400, сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Он отметил, что если США предложат Турции приемлемую цену по вопросу закупки ЗРК Patriot, то Анкара может подумать над этим предложением.

«Но до сих пор США не сделали никаких заявлений по этому поводу», — сказал Эрдоган.

Напомним, что ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что специалисты из США и НАТО могут прибыть в Турцию и убедиться в том, что российские ЗРК С-400 не представляют угрозы для НАТО.

«Несмотря на то, что США призывают Турцию отказаться от закупки российских ЗРК С-400, они при этом не дают гарантии, что продадут нам ЗРК Patriot», — сказал он.