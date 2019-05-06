Турция назвала заявление США о морском бурении в районе Кипра «оторванным от реальности»

Министерство иностранных дел Турции назвало «оторванным от реальности» заявление Госдепартамента о намерениях Анкары начать морское бурение в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.

«Заявление Госдепартамента США от 5 мая 2019 года, которое связано с проведением Турцией морского бурения на своем континентальном шельфе, оторвано от реальности. Турция с 2004 года и по сей день сохраняет единую позицию в отношении континентального шельфа в Восточном Средиземноморье. Для нас и для турок-киприотов договоренности по разграничению ИЭЗ с Республикой Кипр не являются действительными <…> Договоренности по разграничению ИЭЗ, которые бы опирались на нормы международного права и были бы справедливыми, еще не были достигнуты <…> Турция продолжит защищать права турок-киприотов по континентальному шельфу», — говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД.

Вашингтон выразил обеспокоенность «объявленными Турцией намерениями начать операции по морскому бурению в районе, который Республика Кипр считает своей исключительной экономической зоной». По мнению США, «этот шаг является в высшей степени провокационным и может привести к росту напряженности в регионе».

На шельфе и в ИЭЗ Кипра найдены большие месторождения природного газа. В 2011 году американская компания Noble Energy обнаружила, в частности, месторождение «Афродита», запасы которого оцениваются примерно в 140 млрд куб. м. Анкара, оспаривающая границы исключительной экономической зоны Кипра, направила в район буровое судно «Фатих», которое с утра субботы находится в ИЭЗ. Турция заявляет, что бурение продлится в течение четырех месяцев до 3 сентября.(ТАСС)