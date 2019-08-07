Турция направила второе геологоразведочное судно Yavuz к берегам Кипра

Турецкое геологоразведочное судно Yavuz начало разведку нефти и газа вблизи северной оконечности Кипра, сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам министра, скважины пробурены на глубину 1700 метров.

Он отметил, что разведывательные работы будут длится, как минимум, 2,5- 3 месяца.

Отметим, что ранее министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили санкции против Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в Восточном Средиземноморье.

Санкционные меры, кроме всего прочего, предполагают сокращение финансирования Турции со стороны ЕС, и прекращение переговоров по соглашению о воздушном сообщении.

При этом, если Турция не перестанет настаивать на своей позиции, возможно применение других санкций, в том числе ограничительных мер в отношении компаний или отдельных лиц, участвующих в разведке месторождений.

Между тем, в понедельник 8 июля Турция направила второе геологоразведочное судно Yavuz к северной оконечности Кипра — полуострову Карпас. Разрешение на право работы в этом районе турки-киприоты выдали государственной турецкой нефтяной компании.

Европейский Союз во вторник раскритиковал Турцию за планы бурения в этом районе, предупредив, что готовит «надлежащие меры».

| 2019-08-07T15:04:21+00:00 7 августа 2019, 15:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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