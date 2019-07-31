Турция направила в Азербайджан специалистов для участия в поисках потерпевшего крушение МИГ-29

В Азербайджан направились турецкие специалисты, которые будут привлечены к поисковым операциям самолета МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана, потерпевшего крушение во время учебно-тренировочного полета 24 июля.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, информацию распространило Министерство национальной обороны Турции.

В группу входят 10 сотрудников Подводного поисково-спасательного отряда Военно-морского флота Турции.

Напомним, что о судьбе пилота потерпевшего крушение самолета Рашада Атакишиева ничего не известно. К поисковым операциям самолета МиГ-29 ВВС Азербайджана привлечены современные подводные роботы, в том числе иностранные специалисты и профессиональные водолазы.

С целью привлечения к операциям дополнительных сил также было сделано обращение в соответствующие структуры Турецкой Республики.