Турция направила в Азербайджан специалистов для участия в поисках потерпевшего крушение МИГ-29

В Азербайджан направились турецкие специалисты, которые будут привлечены к поисковым операциям самолета МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана, потерпевшего крушение во время учебно-тренировочного полета 24 июля.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, информацию распространило Министерство национальной обороны Турции.

В группу входят 10 сотрудников Подводного поисково-спасательного отряда Военно-морского флота Турции.

Напомним, что о судьбе пилота потерпевшего крушение самолета Рашада Атакишиева ничего не известно. К поисковым операциям самолета МиГ-29 ВВС Азербайджана привлечены современные подводные роботы, в том числе иностранные специалисты и профессиональные водолазы.

С целью привлечения к операциям дополнительных сил также было сделано обращение в соответствующие структуры Турецкой Республики.

| 2019-07-31T16:56:41+00:00 31 июля 2019, 21:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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