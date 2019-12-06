Турция намерена решать проблемы с США по С-400 путем диалога

Турция намерена преодолевать разногласия с США в связи с закупкой российских систем ПВО С-400 дипломатическим путем, заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.
«Мы хотим, чтобы разногласия с США (по С-400) разрешались путем диалога и дипломатии, мы ведем эту работу в рамках двустороннего механизма. Мы получили это вооружение для обеспечения нашей безопасности. Это наше суверенное право, и мы от него не отказываемся», — сказал Аксой журналистам.
Он добавил, что Турция также готова купить американские системы ПВО Patriot «при благоприятных условиях».
| 2019-12-06T20:29:24+00:00 6 декабря 2019, 21:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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