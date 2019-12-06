Турция намерена решать проблемы с США по С-400 путем диалога

«Мы хотим, чтобы разногласия с США (по С-400) разрешались путем диалога и дипломатии, мы ведем эту работу в рамках двустороннего механизма. Мы получили это вооружение для обеспечения нашей безопасности. Это наше суверенное право, и мы от него не отказываемся», — сказал Аксой журналистам.