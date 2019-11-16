Турция намерена использовать С-400, несмотря на угрозу американских санкций

Турция намерена использовать приобретенные у России системы ПВО С-400, несмотря на угрозу санкций со стороны США, заявил глава секретариата оборонной промышленности Исмаил Демир, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

«Нелогично покупать С-400 и не использовать их. Российский персонал к их эксплуатации привлекаться не будет, эти системы не несут угрозы для НАТО», — сказал он в эфире телеканала СNN Turk.

Он добавил, что Турция стремится к урегулированию разногласий с США, а потому готова приобрести американские комплексы Рatriot на выгодных для себя условиях и использовать их наряду с российскими ЗРК.

Отметим, что президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может получить ЗРК-С400 раньше запланированного срока.

По его словам, ранее ожидалось, что первые ЗРК С-400 Турция получит в июле текущего года.

Глава государства сказал, что, несмотря на призывы США, Турция не откажется от закупки С-400.

«Это уже решенный для Турции вопрос», — сказал Эрдоган.