Турция надеется, что Россия повысит долю сделок с использованием нацвалюты

«Нужно использовать нацвалюту в торговле. По экспорту в РФ доля расчетов в нацвалюте уже достигла 11%. В импорте этот показатель всего 0,5% , и я жду, что российский бизнес также начнет больше операций осуществлять в нацвалюте», — сказала Пекджан, выступая на 20-м совместном заседании российско-турецкого и турецко-российского деловых советов в Анталье.