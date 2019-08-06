Турция надеется, что из-за С-400 США не пожертвуют отношениями с ней

Турция рассчитывает на то, что президент США Дональд Трамп не принесет в жертву отношения с ней из-за покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.

«Безопасность Турции также является безопасностью НАТО и всего региона. Нет никакого доказательства, что С-400 представляют угрозу (для истребителей F-35). Надеюсь, что Трамп, демонстрируя правильный подход к С-400, не принесет в жертву наши отношения», — сказал Эрдоган, выступая на конференции турецких послов в Анкаре.

По его словам, покупка С-400 — это не стратегический, а торговый вопрос. «Мы предложили США обсуждение на всех уровнях, но не получили ответа», — добавил Эрдоган.

| 2019-08-06T15:21:05+00:00 6 августа 2019, 16:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss