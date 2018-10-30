Турция начинает бурение в Средиземном море

Первое буровое судно Турции Fatih вышло в направлении побережья южной провинции Мерсин для начала буровых работ, сообщает агентство «Анадолу».

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщил, что буровые работы у берегов Мерсина начнутся в ближайшее время, возможно уже в ноябре.

По словам главы Минэнерго, в настоящее время никакой угрозы судну Fatih нет, но ВМС Турции готовы принять все необходимые меры для предотвращения провокаций.

На судне длиной 229 метров работают 210 человек.

Судно Fatih рассчитано на проведение буровых работы на глубине до 12200 метров.

Буровое судно было построено в 2011 году в Южной Корее.

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