Турция начала военную операцию «Родник мира» в Сирии

Вооруженные силы Турции начали антитеррористическую операцию в районах Сирии к востоку от реки Евфрат, сообщает Агентство Анадолу.

О начале операции объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства сообщил, что операция против террористических организаций PKK/YPG и ДЕАШ на севере Сирии получила название «Родник мира».

Эрдоган отметил, что цель операции — разрушить зону, подконтрольную террористам, у южных границ Турции, обеспечить мир и стабильность в Сирии.

По словам главы государства, операция «Родник мира» устранит террористическую угрозу в отношении Турции.

Благодаря операции «Родник мира» в Сирии будет создана «зона безопасности», куда вернутся сирийские беженцы, подчеркнул Эрдоган.

«Операция «Родник мира» направлена на защиту территориальной целостности Сирии и спасет жителей Сирии из тисков терроризма», — отметил турецкий лидер.

Эрдоган пожелал успехов турецким военнослужащим и бойцам сирийской оппозиции, участвующим в операции в Сирии.

| 2019-10-09T18:02:38+00:00 9 октября 2019, 17:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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