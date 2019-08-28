Турция начала большую операцию против террористов

В трех провинциях Турции началась новая антитеррористическая операция Kıran-2.

Как передает агентство «Анадолу», операция проводится силами безопасности в провинциях Мардин, Ширнак и Батман.

Руководят операцией командующий силами жандармерии Турции генерал Ариф Четин и начальник полиции Мехмет Акташ из штаба в районе Мидьят в Мардине.

Операцией в Мардине руководит командующий силами жандармерии Диярбакыра Халис Зафер Коч.

Цель операции — захват, нейтрализация террористов РКК и уничтожение объектов террористов.

В операции задействовано 117 бригад, состоящих из сил жандармерии, полиции и вооруженных добровольцев.