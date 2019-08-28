Турция начала большую операцию против террористов

В трех провинциях Турции началась новая антитеррористическая операция Kıran-2.

Как передает агентство «Анадолу», операция проводится силами безопасности в провинциях Мардин, Ширнак и Батман.

Руководят операцией командующий силами жандармерии Турции генерал Ариф Четин и начальник полиции Мехмет Акташ из штаба в районе Мидьят в Мардине.

Операцией в Мардине руководит командующий силами жандармерии Диярбакыра Халис Зафер Коч.

Цель операции — захват, нейтрализация террористов РКК и уничтожение объектов террористов.

В операции задействовано 117 бригад, состоящих из сил жандармерии, полиции и вооруженных добровольцев.

| 2019-08-28T16:15:28+00:00 28 августа 2019, 19:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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