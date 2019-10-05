Турция может в ближайшие дни начать операцию в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил, что операция по созданию зоны безопасности в Сирии может начаться в ближайшие дни. Соответствующее заявление он сделал в субботу в Анкаре во время выступления, сообщает ТАСС.

«Создание зоны безопасности в Сирии является самым рациональным способом для возвращения сирийцев домой. Мы решили действовать самостоятельно. Мы будем проводить эту операцию и на земле, и с воздуха. Может быть, сегодня, а может быть, и завтра [приступим]», — сказал турецкий лидер.

Он также вновь сообщил, что ВС Турции готовы к проведению операции в арабской республике. «Мы завершили подготовку и провели необходимый инструктаж», — добавил Эрдоган.

| 2019-10-05T12:58:33+00:00 5 октября 2019, 13:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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