Турция может в ближайшие дни начать операцию в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил, что операция по созданию зоны безопасности в Сирии может начаться в ближайшие дни. Соответствующее заявление он сделал в субботу в Анкаре во время выступления, сообщает ТАСС.

«Создание зоны безопасности в Сирии является самым рациональным способом для возвращения сирийцев домой. Мы решили действовать самостоятельно. Мы будем проводить эту операцию и на земле, и с воздуха. Может быть, сегодня, а может быть, и завтра [приступим]», — сказал турецкий лидер.

Он также вновь сообщил, что ВС Турции готовы к проведению операции в арабской республике. «Мы завершили подготовку и провели необходимый инструктаж», — добавил Эрдоган.