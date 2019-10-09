Турция может утратить статус гаранта в астанинском процессе, заявили в САР

Сирийский МИД заявил в среду, что Турция в случае начала военной операции на северо-востоке Сирии утратит статус гаранта в «астанинском» процессе, что станет сокрушительным ударом для всего политического процесса урегулирования, говорится в заявлении пресс-службы МИД САР.

МИД заявил, что в случае начала военной операции «режим Эрдогана поставит себя в один ряд с террористическими группировками».

«Сирия напоминает, что режим Эрдогана, если начнет агрессию, …утратит окончательно статус страны-гаранта «астанинского» процесса и нанесет сокрушительный удар по всему политическому процессу», — говорится в заявлении сирийского МИД, полученном РИА Новости.