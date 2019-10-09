Турция может утратить статус гаранта в астанинском процессе, заявили в САР

Сирийский МИД заявил в среду, что Турция в случае начала военной операции на северо-востоке Сирии утратит статус гаранта в «астанинском» процессе, что станет сокрушительным ударом для всего политического процесса урегулирования, говорится в заявлении пресс-службы МИД САР.
МИД заявил, что в случае начала военной операции «режим Эрдогана поставит себя в один ряд с террористическими группировками».
«Сирия напоминает, что режим Эрдогана, если начнет агрессию, …утратит окончательно статус страны-гаранта «астанинского» процесса и нанесет сокрушительный удар по всему политическому процессу», — говорится в заявлении сирийского МИД, полученном РИА Новости.
Очередные астанинские консультации по Сирии пройдут в октябре в столице Казахстана Нур-Султане, сообщил в сентябре президент РФ Владимир Путин.
| 2019-10-09T15:55:00+00:00 9 октября 2019, 20:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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