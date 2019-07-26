Турция может отказаться от закупки Boeing

Турция может отказаться от покупки американских самолетов Boeing в случае введения санкций США против нее из-за приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил президент страны Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.

Покупка новейших российских систем ПВО С-400 спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.

«Мы покупаем самолеты Boeing нового поколения. Мы хорошие клиенты. Но если случится так (при введении санкций США), нам придется подумать об этом», — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.