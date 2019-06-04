Турция может обсуждать вопрос С-400 с любыми третьими странами

Турция не должна уведомлять Россию о каких-либо своих переговорах по С-400, в том числе с США, дело Москвы и Анкары — выполнить сделку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, не могу прокомментировать», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о создании рабочей группы между Турцией и США по С-400. При этом, отвечая на уточняющий вопрос, он отметил, что турецкая сторона не обязана уведомлять РФ по данному вопросу.

«Турция не должна уведомлять. Это не наше дело. Наше дело и дело наших турецких партнеров — выполнять сделку по поставке С-400 в Турцию, которая находится в стадии реализации», — сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что «Турция может обсуждать это с любыми третьими странами».