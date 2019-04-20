Турция может купить российские истребители

Турция может рассмотреть варианты закупок истребителей у России. Об этом пишет Defence News.

Анкара способна пойти на такой шаг в случае окончательного разрыва контракта с США на поставки истребителей F-35. «Мы не можем позволить себе остаться без замены американским машинам», — заявил изданию высокопоставленный офицер на условиях анонимности. Другой собеседник портала в турецком Минобороны отметил, что «геостратегическая оценка сделает вариант с Россией естественной первой заменой».

В начале апреля Вашингтон отменил поставку в Турцию оборудования для истребителей F-35 из-за приобретения российских систем ПВО С-400. В США и других странах НАТО опасаются, что если у Анкары на вооружении будут и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

10 апреля турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова закупить боевые самолеты у других стран, а не у США. Он уточнил, что закупки «будут продолжаться до начала производства наших собственных истребителей пятого поколения»

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, но половину этой суммы покроет российский кредит. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что Россия может передать Анкаре С-400 еще до июля 2019 года.