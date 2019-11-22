Турция изучает возможность совместимости С-400 и F-35

Турция прорабатывает вопрос взаимодействия ЗРК С-400 и самолетов пятого поколения F-35, заявил, как сообщает Агентство Анадолу, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
По его словам, продолжается процесс развертывания ЗРК С-400 на турецкой территории и подготовка военных специалистов в России.
Анкаре фактически передано четыре самолета F-35, отметил министр.
Глава ведомства сообщил о проработке вопроса совместимости F-35 и С-400.
«Надеюсь, эти усилия принесут положительный результат. Анкара не откажется от одного в пользу другого. Если даже российские комплексы не смогут работать параллельно с F-35, мы найдем максимально удобную формулу действий», — сказал Акар.
Министр отметил, что Анкара не намерена пересматривать контракт (по С-400) с Россией.
«Эти комплексы заступят на боевое дежурство. Все идет согласно намеченному плану. Пусть никто в этом не сомневается», — сказал Акар.
По его словам, Турция проводит независимую политику и при принятии решений не учитывает позицию других стран.