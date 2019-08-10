Турция и Украина будут совместно производить высокоточное оружие

Украина и Турция создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий. Об этом сообщили в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

«Госкомпания «Укрспецэкспорт», входящая в состав «Укроборонпрома», и турецкая компания Baykar Defence, которая является одним из ведущих производителей беспилотников, создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СНБО.

Отмечается, что главной целью предприятия является объединение усилий для серийного производства современного вооружения. «Это позволит отойти от классических контрактов по купле-продаже вооружений к принципиально новому уровню сотрудничества — синергии оборонных технологий и сочетанию передовых разработок Турции и Украины», — сказано в тексте сообщения.

По данным СНБО, одним из первых проектов совместного предприятия станет разработка беспилотного летательного аппарата нового поколения, который сможет развивать значительную крейсерскую скорость и наносить удары широким спектром высокоточного вооружения.

В СНБО ожидают, что создание совместного предприятия позволит повысить обороноспособность Украины и Турции.