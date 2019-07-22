Турция и США создают зоны безопасности в Сирии

Американская межведомственная делегация, которую возглавляет спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, провела в понедельник переговоры с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. Об этом говорится в распространенном заявлении турецкого военного ведомства, сообщает ТАСС.

«Акар и Джеффри в ходе переговоров обсудили создание зоны безопасности к востоку от реки Евфрат и последние события в Сирии. Военные делегации двух стран договорились продолжить прилагать совместные усилия в вопросе создания зоны безопасности», — отмечается в коммюнике.

Стороны также достигли соглашение по «созданию условий [в Сирии] для возвращения сирийских братьев в свои дома». Кроме того, Анкара «выразила беспокойство в связи с тем, что некоторые гражданские и военные лица США проводили в Сирии переговоры с главарями Рабочей партии Курдистана и отрядов «Сил народной самообороны», которые в Турции считают террористическими организациями.