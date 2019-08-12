Турция и США создают совместный оперативный центр по Сирии

Совместный оперативный центр по Сирии будет создан Турцией и США в ближайшие дни, сообщил в понедельник министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Агентство Анадолу.

По словам турецкого министра, «зона безопасности» в Сирии, которую планируется создать совместными усилиями двух стран, должна простираться от границы Турции на 30-40 км вглубь сирийской территории.

«Мы ожидаем шаги именно в данном направлении», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Акар отметил, что Турция разработала альтернативные планы по Сирии.

Министр также сообщил о подготовке места для дислокации второй батареи ЗРК С-400, компоненты которой будут поставлены из России либо в текущем месяце, либо в сентябре.